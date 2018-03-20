Банки обяжут проверять «черные списки»

СЕГОДНЯ 12:10 2018-03-20T12:10:52+03:00

Финансисты должны выяснять причины отказа в заключении договора с клиентом в другой кредитной организации

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Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России и Росфинмониторинг рекомендации банкам, согласно которым кредитные организации обязаны проверять «черные списки». Прежде чем решить, заключать ли с клиентом договор об обслуживании, финансисты должны выяснить причину отказа в другом банке. Выполнение такого правила может сократить число неправомерных решений на 40%, считают в аудиторской компании «2К».

Отказ в обслуживании клиента должен быть крайней мерой, говорят в НСФР. Банки сначала должны запросить информацию у клиента, от кого он получил отказ, а у организации - причину этого отказа. Кроме того, отказники смогут оспорить решение банка в ЦБ, пишут «Известия».

Список отказников ЦБ рассылает всем кредитным организациям с 26 июня 2017 года. По данным «Опоры России», в «черных списках» банков находятся 460 тысяч юридических и физических лиц. По ошибке в перечень попали не больше 10%.