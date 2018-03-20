Песков рассказал, когда Путин проведет прямую линию

СЕГОДНЯ 12:26 2018-03-20T12:26:21+03:00

По словам пресс-секретаря президента, глава государства ответит на вопросы россиян после инаугурации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». По словам представителя Кремля, глава государства ответит на вопросы россиян в прямом эфире после официального вступления в должность.

Об этом Песков сообщил газете «Известия». Отмечается, что точная дата церемонии инаугурации в настоящее время неизвестна.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин провел прямую линию 15 июня. Общение с россиянами длилось почти четыре часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов.

В воскресенье, 18 марта, в России прошли выборы президента, победу на которых одержал Владимир Путин. Действующий глава государства набрал 76,66% голосов по итогам обработки 99,84% протоколов. Явка превысила 67%.