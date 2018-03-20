Песков рассказал, когда Путин проведет прямую линию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». По словам представителя Кремля, глава государства ответит на вопросы россиян в прямом эфире после официального вступления в должность.
Об этом Песков сообщил газете «Известия». Отмечается, что точная дата церемонии инаугурации в настоящее время неизвестна.
Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин провел прямую линию 15 июня. Общение с россиянами длилось почти четыре часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов.
В воскресенье, 18 марта, в России прошли выборы президента, победу на которых одержал Владимир Путин. Действующий глава государства набрал 76,66% голосов по итогам обработки 99,84% протоколов. Явка превысила 67%.