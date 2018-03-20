Около 5 тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье в 2018 году

СЕГОДНЯ 12:29 2018-03-20T12:29:27+03:00

В Подмосковье на год запланировано 5 тысяч процедур ЭКО по ОМС

Все они будут сделаны по полисам ОМС

Изменить размер текста: A A

В 2018 году около пяти тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения планируется провести в медицинских учреждениях Подмосковья. Эти процедуры будут выполнены за счет фонда обязательного медицинского страхования и станут совершенно бесплатными для пациентов.

Руководитель регионального Минздрава Дмитрий Марков отмечает, что для оформления квоты на ЭКО по полису ОМС, женщинам необходимо пройти обследование в женской консультации и получить документ, свидетельствующий, что она действительно нуждается в этой процедуре по состоянию здоровья, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавил, что число таких процедур ежегодно растет.

«Росту количества ЭКО способствует целый комплекс мер: это и выявление пациенток с бесплодием при лечении сопутствующих заболеваний и направлении их в отделения репродуктологии, и запись на ЭКО через систему «врач-врач» (100% электронная запись), и активное информирование населения», - цитирует Маркова телеканал «360».