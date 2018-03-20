«Росатом» займется утилизацией электроники для сбора драгметаллов

СЕГОДНЯ 12:42 2018-03-20T12:42:57+03:00

В печатных платах телефонов можно найти драгоценные металлы. Фото: ГУФСИН по РО

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Госкорпорация «Росатом» начнет утилизировать телефоны, ноутбуки и телевизоры, в которых находятся платы с редкоземельными и драгоценными металлами. Такие детали токсичны, поэтому их переработка снизит нагрузку на экологию.

Входящий в «Росатом» «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (ВНИИХТ) разместил на сайте закупок госкорпорации сведения о намерении заключить договор на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы технологической линии для переработки компонентов электронных плат. Начальная цена договора почти 26,5 млн рублей, поставка ожидается к весне 2019 года.

В печатных платах доля драгоценных металлов (золота, серебра, палладия) превышает в 10 раз их концентрацию в добываемой руде. В электронных отходах также можно найти редкоземельные элементы: скандий, иттрий, лантан, которые также высоко ценятся на международном рынке.