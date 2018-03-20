Больше половины россиян доверяют Элле Памфиловой и Центризбиркому

СЕГОДНЯ 12:48 2018-03-20T12:48:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Два года назад степень доверия была на уровне 40%, - говорится в исследовании ВЦИОМ. Новый состав комиссии, который работает с весны 2016 года, оценивается опрошенными лучше, чем раньше.

Положительно оценили работу председателя ЦИК Эллы Памфиловой 62% респондентов. Уровень недоверия председателю ЦИК – 14%. Вдвое чаще, чем в целом по выборке, не доверяют руководителю Центризбиркома молодые люди: об этом заявили 28% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

О нарушениях закона со стороны ЦИК сегодня говорят вдвое реже, чем два года назад: 19% против 36% соответственно.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6-7 марта 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2016 году проводился квартирный опрос.