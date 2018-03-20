Верховный суд отклонил иск Telegram о доступе ФСБ к переписке пользователей

СЕГОДНЯ 12:54 2018-03-20T15:03:26+03:00

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Верховной суд отклонил иск компании Telegram, оспаривающий законность требования ФСБ о предоставлении мессенджерами ключей для дешифровки электронных сообщений пользователей.

«В удовлетворении исковых требований Telegram Messenger LLP отказать», - говорится в вердикте суда.

Отмечается, что решение может быть ожаловно в апелляционной коллегии Верховного суда.

Telegram просила Верховный суд признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, обязывающий организаторов распространения информации в интернете предоставлять ведомству данные для дешифровки электронных сообщений пользователей мессенджера без судебного разрешения.

Представители мессенджера считают, что приказ ФСБ фактически требует передать ведомству информацию, необходимую для доступа ко всей переписке пользователей в любой момент и на неограниченный срок.

В свою очередь, в ФСБ настаивают, что ключи для дешифровки не относятся к информации, подпадающей под действие конституционной нормы о хранении тайны переписки.

Как сообщал сайт «КП», в октябре 2017 года московский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ компании передать ключи для дешифровки правоохранительным органам. Позже вышестоящая инстанция подтвердила законность решения, после чего тяжба продолжилась в Верховном суде.