В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном бойкоте Исландией ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:55 2018-03-20T12:55:15+03:00

Исландия может присоединиться к бойкоту чемпионата мира по футболу в России Фото: REUTERS

По словам главы комитета ГД по физической культуре Михаила Дегтярева, исландским чиновникам можно только посочувствовать

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что исландским чиновникам можно посочувствовать, если сообщения о возможном бойкоте Исландией чемпионата мира по футболу 2018 года в знак солидарности с Великобританией подтвердятся.

«Можно только посочувствовать исландским чиновникам, они бы с удовольствием поболели за свою сборную. Печально, что Исландию втягивают в информационную и политическую войну против России в качестве расходного материала», — сказал Дегтярев.

Он также призвал власти Исландии руководствоваться национальными интересами при решении вопросов, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее глава судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон заявил, что Исландия не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

«Я уверен, что все исландцы думают только о том, как поддерживать свою команду на чемпионате мира, а также о результатах сборной. Не беспокойтесь, Исландия приедет в Россию. Футбол всех нас объединит», — сказал Якобссон.