В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном бойкоте Исландией ЧМ-2018
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что исландским чиновникам можно посочувствовать, если сообщения о возможном бойкоте Исландией чемпионата мира по футболу 2018 года в знак солидарности с Великобританией подтвердятся.
«Можно только посочувствовать исландским чиновникам, они бы с удовольствием поболели за свою сборную. Печально, что Исландию втягивают в информационную и политическую войну против России в качестве расходного материала», — сказал Дегтярев.
Он также призвал власти Исландии руководствоваться национальными интересами при решении вопросов, передает «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее глава судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон заявил, что Исландия не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.
«Я уверен, что все исландцы думают только о том, как поддерживать свою команду на чемпионате мира, а также о результатах сборной. Не беспокойтесь, Исландия приедет в Россию. Футбол всех нас объединит», — сказал Якобссон.