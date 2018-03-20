Песков: Визит саудовского наследного принца в США — вопрос двусторонних контактов этих стран

СЕГОДНЯ 13:14 2018-03-20T13:15:48+03:00

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Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в США является вопросом двусторонних отношений этих стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Визит саудовского принца в Вашингтон — это вопрос двусторонних саудовско-американских отношений. Мы с уважением относимся к отношениям друг с другом третьих стран», - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов об американском турне принца.

Он также отметил, что Россия настроена на дальнейшее развитие добрых отношени с Саудовской Аравией.

«Для нас главным является выстраивание и развитие наших добрых отношений с Эр-Риядом, реализация тех договорённостей и тех пониманий, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в Российскую Федерацию короля Саудовской Аравии. Мы высоко ценим эти результаты», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал сайт «КП», ранее Мухаммед бен Салман прибыл в США с двухнедельным официальным визитом, в рамках которого встретится с американским президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными государственными деятелями.

Ожидается, что одной из тем переговоров станет усиление иранского влияния на Ближнем Востоке, а также роль России в этом процессе.