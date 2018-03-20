2018-03-20T13:27:02+03:00
Экономика

На зарплаты бюджетникам регионам выделят 20 миллиардов

Деньги понадобятся в связи с увеличением с 1 мая минимального размера оплаты труда
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Если сотрудник занят полный рабочий день, ниже МРОТ работодатель установить зарплату ему не можетЕсли сотрудник занят полный рабочий день, ниже МРОТ работодатель установить зарплату ему не можетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство выделяет из своего резервного фонда 20 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам. Распоряжение об этом подписал премьер Дмитрий Медведев.

Напомним, с 1 мая минимальный размер оплаты труда у нас в стране повышается до прожиточного минимума — 11 163 руб. Сейчас МРОТ составляет 9489 руб. «Минималка» таким образом должна вырасти на 17,6%. Если сотрудник занят полный рабочий день, ниже МРОТ работодатель установить зарплату ему не может. Кроме того, к МРОТ привязан размер ряда пособий: по временной нетрудоспособности, беременности и родам и т. п.

В связи с новшествами должно улучшиться материальное положение 4 миллионов человек. Прежде всего это работники бюджетной сферы, у которых оклады оказались ниже официального прожиточного минимума.

Вот только возникла проблема: ряд регионов заявили, что на повышение зарплат бюджетникам у них просто нет денег. В итоге деньги нашли в «заначке» правительства. Больше всего дотаций на выполнение закона о повышении МРОТ получат Красноярский край (более 1 млрд руб.), Алтайский край (907 млн), Башкортостан (790 млн), Иркутская обл. (716 млн).

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