2018-03-20T13:24:54+03:00
Политика

Шойгу: За неделю в Сирии трижды пресекли попытки применить химоружие

За подготовкой боевиков могут стоять американские инструкторы
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о провокациях боевиков в СирииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о провокациях боевиков в СирииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

За последнюю неделю в Сирии пресекли три попытки применить химическое оружие. Так боевики хотят подставить правительственные войска – выдать свои атаки за нападение со стороны армии Сирии. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия. Три такие попытки за прошлую неделю пресечены», - сказал Шойгу.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что за подготовкой боевиком стоят американские инструкторы. По словам Рудского, обученные диверсионные группы перекинули в южную зону деэскалации. Если провокация удастся, то США получит оправдание для применения военной силы. Для этого на востоке Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море уже созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет, утверждает Рудской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посольство Украины осудило сожжение фотографий Бандеры и Шухевича в Польше
В американской школе в Мэриленде устроили стрельбу
Палестина потребовала от ХАМАС освободить сектор Газа
В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника метро ножом в шею
Надежда Савченко припугнула депутатов Верховной рады "бабахом"
Итоги голосования отменили на столичном участке №1910
Познер об аресте Николя Саркози: "Видимо, у полиции есть причины"
Ространснадзор приостановил полеты Ан-148
Telegram отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки переписок
Министр юстиции Норвегии уволилась из-за поста о правах террористов
Посол Молдавии в России вернется в Москву
Поклонская метко ответила на "злобных дебилов" Макаревича
Апелляционный суд Киева оставил под арестом главу Центра освобождения пленных
Молодежный парламент при Госдуме предложил ввести в школах уроки робототехники
LADA Vesta была удостоена австрийской премии за свою экономичность
Глава Еврокомиссии поздравил Путина с победой на выборах
Минобороны РФ: Сирийские войска освободили 65% территории Восточной Гуты
Трамп к 23 марта может ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 60 млрд долларов
Радио «Комсомольская правда» побило рекорд по числу радиослушателей в Москве
Британия решила доверить расследование дела Скрипаля экспертам ОЗХО
Путин приступил к вручению наград призерам Паралимпиады-2018
Шойгу рассказал об изменениях в госпрограмме вооружений до 2027 года