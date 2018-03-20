Шойгу: За неделю в Сирии трижды пресекли попытки применить химоружие

СЕГОДНЯ 13:24 2018-03-20T13:24:54+03:00

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За последнюю неделю в Сирии пресекли три попытки применить химическое оружие. Так боевики хотят подставить правительственные войска – выдать свои атаки за нападение со стороны армии Сирии. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия. Три такие попытки за прошлую неделю пресечены», - сказал Шойгу.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что за подготовкой боевиком стоят американские инструкторы. По словам Рудского, обученные диверсионные группы перекинули в южную зону деэскалации. Если провокация удастся, то США получит оправдание для применения военной силы. Для этого на востоке Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море уже созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет, утверждает Рудской.