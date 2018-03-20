2018-03-20T13:37:51+03:00
Наука

Ученые доказали пользу голодания

Эксперты сравнили несколько типов диет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые доказали пользу двухдневной диетыУченые доказали пользу двухдневной диетыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Исследователи из британского Университета Суррея рассказали о том, что умеренное воздержание от пищи благотворно сказывается на здоровье. В частности легкое голодание эффективнее предотвращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем низкокалорийная пища. Для подтверждения этой теории ученые провели масштабный эксперимент.

В исследовании приняли участие добровольцы, страдающие ожирением. Участников разделили на две группы, одной предложили питаться в привычном режиме пять дней в неделю, а на два дня сократить свой рацион до 500-600 калорий в сутки. Вторая группа вынуждена была придерживаться подобных ограничений ежедневно, передает сайт «Утро.ру».

В результате, участники второй группы не смогли дойти до конца эксперимента и вновь начали употреблять калорийную пищу, а вот первая группа успешно прошла эксперимент и уже за два месяца потеряла 5% от изначального веса.

Ученые также отметили, что умеренное голодание с перерывами поспособствовало снижению артериального давления на 9% у добровольцев из первой группы и на 2% – у второй, пишет сайт «Дни.ру».

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