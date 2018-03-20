Два человека погибли в результате взрыва в центре Кишинева

СЕГОДНЯ 13:42 2018-03-20T13:56:16+03:00

ЧП произошло в продуктовом магазине после ссоры продавщицы и покупателей, пожелавших купить алкоголь [фото, видео]

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Во вторник, 20 марта, в Кишиневе произошел взрыв. ЧП случилось около 11:00 по местному времени в продуктовом магазине в центре города. В результате погибли два человека.

По данным «Комсомольской правды в Молдове», в торговой точке взорвалась граната.

Район происшествия оцеплен, на месте работают правоохранители, ожидается взрывотехническая служба. Как рассказали очевидцы, один погибший лежит в дверях магазина, другого отбросило к припаркованным неподалеку автомобилям. Рядом с машинами лежал рюкзак, в котором, возможно, и было взрывное устройство.

Отмечается, что взрыв произошел в продуктовом магазине "Jardi". Заблокировано движение по по улице Матеевич. По некоторым данным, ЧП случилось после ссоры с продавщицей, которая не стала продавать спиртное двум мужчинам. Возможно, один из них взорвал гранату и погиб. Подробности выясняются.

На месте взрыва в центре КишиневаФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ