Два человека погибли в результате взрыва в центре Кишинева
Во вторник, 20 марта, в Кишиневе произошел взрыв. ЧП случилось около 11:00 по местному времени в продуктовом магазине в центре города. В результате погибли два человека.
По данным «Комсомольской правды в Молдове», в торговой точке взорвалась граната.
Район происшествия оцеплен, на месте работают правоохранители, ожидается взрывотехническая служба. Как рассказали очевидцы, один погибший лежит в дверях магазина, другого отбросило к припаркованным неподалеку автомобилям. Рядом с машинами лежал рюкзак, в котором, возможно, и было взрывное устройство.
Отмечается, что взрыв произошел в продуктовом магазине "Jardi". Заблокировано движение по по улице Матеевич. По некоторым данным, ЧП случилось после ссоры с продавщицей, которая не стала продавать спиртное двум мужчинам. Возможно, один из них взорвал гранату и погиб. Подробности выясняются.
На месте взрыва в центре КишиневаФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
Взрыв в центре Кишинева.Sursa: facebook/Dumitru Dediu