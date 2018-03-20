Шойгу рассказал об изменениях в госпрограмме вооружений до 2027 года
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, какие изменения планируется внести в государственную программу вооружений, рассчитанную до 2027 года. Планы скорректируют в соответствие задачам, поставленным президентом при оглашении послания Федеральному собранию.
«Необходимо сделать все, чтобы военная служба стала еще более привлекательной и престижной, чтобы в армию стремились подготовленные и мотивированные люди», - указал главную цель изменений Шойгу.
Минобороны намерено повысить интенсивность боевой подготовки, долю нового вооружения и благосостояние военнослужащих, усовершенствовать комплектацию войск. Шойгу отметил планы об увеличении выплат гражданскому персоналу и военнослужащим, улучшении условий для прохождения службы, военного образования, медицинского обслуживания военных, по решению жилищного вопроса.
Конкретные предложения представят до 3 апреля заместители министра. К 20 апрелю Генштаб разработает соответствующие законопроекты.