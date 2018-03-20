Шойгу рассказал об изменениях в госпрограмме вооружений до 2027 года

СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-20T14:10:21+03:00

К 20 апрелю Генштаб разработает законопроекты по улучшению условий для прохождения военной службы. Фото: Минобороны РФ

Корректировка пройдет в соответствие с посланием президента Федеральному собранию

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, какие изменения планируется внести в государственную программу вооружений, рассчитанную до 2027 года. Планы скорректируют в соответствие задачам, поставленным президентом при оглашении послания Федеральному собранию.

«Необходимо сделать все, чтобы военная служба стала еще более привлекательной и престижной, чтобы в армию стремились подготовленные и мотивированные люди», - указал главную цель изменений Шойгу.

Минобороны намерено повысить интенсивность боевой подготовки, долю нового вооружения и благосостояние военнослужащих, усовершенствовать комплектацию войск. Шойгу отметил планы об увеличении выплат гражданскому персоналу и военнослужащим, улучшении условий для прохождения службы, военного образования, медицинского обслуживания военных, по решению жилищного вопроса.

Конкретные предложения представят до 3 апреля заместители министра. К 20 апрелю Генштаб разработает соответствующие законопроекты.