Радио «Комсомольская правда» побило рекорд по числу радиослушателей в Москве

СЕГОДНЯ 14:43 2018-03-20T14:43:50+03:00

Радио «Комсомольская правда» в очередной раз подтвердило, что по праву является одной из популярных станций у столичного радиослушателя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В руководстве радиостанции отмечают, что ставка на правильно подобранный контент, интересные новости и авторитетных экспертов сыграла свою роль

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Радио «Комсомольская правда» в очередной раз подтвердило, что по праву является одной из популярных станций у столичного радиослушателя. По данным Mediascope - только за период с декабря 2017 по февраль 2018г. у радиостанции «Комсомольская правда» зафиксированы рекорды суточной, еженедельной и ежемесячной аудитории в Москве.

Так, мониторинг за период с декабря 2017 по февраль 2018 года показал, что в день «Комсомольскую правду» слушают порядка 303 тысяч москвичей. При этом еженедельная аудитория радиослушателей станции составила в столичном регионе 763 тысячи человек.

Что до ежемесячной аудитории, то она показала 11% рост по сравнению с прошлым отчетным периодом и составила 993 тысячи радиослушателей среди москвичей.

Как считает первый заместитель генерального директора АО ИД «Комсомольская правда», генеральный директор радио «Комсомольская правда» Александр Чепель, данные цифры вполне закономерны, так как команда радийщиков работает четко и слаженно, прекрасно чувствуя какой контент нужен нынешнему столичному слушателю.

«Для разговорного радио важен контент, мы активно работаем над изучением потребностей наших слушателей. Предлагаем аналитические материалы и выбираем тех экспертов и ведущих для программ, которые вызывают доверие у нашей аудитории. Именно поэтому рост показателей для нас является закономерным процессом", - отметил Чепель, подчеркнув, что вышеприведенные цифры - далеко не предел для «Комсомольской правды».

Стоит отметить, что по состоянию на 20 марта 2018 года федеральная сеть радиостанции «Комсомольская правда» насчитывает 57 передатчиков по всей России, от Благовещенска до Воронежа, и покрывает более 400 населенных пунктов страны. Каждый день слушателями радио являются более 1,2 миллиона россиян.