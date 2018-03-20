2018-03-20T16:12:14+03:00
Политика

Посольство Украины осудило сожжение фотографий Бандеры и Шухевича в Польше

Варшавские националисты провели манифестацию против украинских националистов [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: кадр из видео с манифестации.Фото: кадр из видео с манифестации.
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Диппредставительство Украины в Варшаве осудило манифестацию польских националистов, которые выкрикивали антибандеровские лозунги и сожгли фотографии Степана Бандеры и Романа Шухевича. В украинском посольстве поляков обвинили нетерпимости и поддержке политических интересов Кремля.

«Посольство Украины в Польше осуждает манифестацию некоторых польских националистических организаций, которые 19 марта 2018 года собрались у посольства в Варшаве и высказывали антиукраинскую пропаганду», - говорится в сообщении посольства.

В манифестации приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря. Они выкривали лозунги «Шухевич - убийца» и «Бандеровские убийцы». На плакатах поляков значились надписи «StopAntipolonism, Defend the truth» («Стоп антиполонизм, защищай правду») и «Бандеровец - не мой брат», передает Fakty.interia. В тот же день к посольству пришли и сторонники Украины, которые провели акцию под лозунгом «За достоинство Ваше и Наше».

В Варшаве националисты сожгли фотографии Бандеры и Шухевича.

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