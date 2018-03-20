Молодежный парламент при Госдуме предложил ввести в школах уроки робототехники

СЕГОДНЯ 15:01 2018-03-20T15:01:45+03:00

Отмечается, что такая инициатива поможет выявить школьников, которые наиболее склонны к такому виду деятельности

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Молодежный парламент при Государственной думе предложил ввести в российских школах уроки робототехники.

«Занятия по робототехнике сегодня внедряют в некоторых школах в качестве дополнительных уроков или кружков. Мы же говорим о внедрении робототехники как отдельной дисциплины», - сообщила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.

По ее словам, предложение озвучат во вторник на круглом столе в Госдуме, посвященном цифровой экономике. Воропаева отметила, что уроки робототехники помогут выявить школьников, склонных к такому виду деятельности, а в будущем будут способствовать выбору профессии, связанной с цифровой экономикой (программиста, инженера). Предлагается ввести уроки робототехники со второго по четвёртый класс общеобразовательной школы, передает RT.

Ранее было предложено ввести в российских школах уроки мирового киноискусства.