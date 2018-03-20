Telegram отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки переписок

СЕГОДНЯ 15:22 2018-03-20T15:22:12+03:00

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Юрист компании Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил, что мессенджер не может передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) России ключи для расшифровки переписок пользователей.

"На сегодняшний момент на запрос ФСБ Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - сказал Ахметгалиев.

Он отметил, что сейчас за неисполнение требования о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф, а блокировка возможна только по решению суда.

"Согласно вступившим в этом году поправкам в законодательство, для блокировки Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд", - добавил Ахметгалиев, передает "Интерфакс".

Напомним, во вторник, 20 марта, Верховный суд РФ признал законным требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений. После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ этих данных, пригрозив блокрировкой.