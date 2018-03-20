2018-03-20T15:45:59+03:00
Политика

Надежда Савченко припугнула депутатов Верховной рады "бабахом"

Скандальный украинский парламентарий опубликовала провокационное видео в Сети [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Савченко решила напугать депутатов РадыСавченко решила напугать депутатов РадыФото: Михаил ФРОЛОВ
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После недавних обвинений Генпрокуратуры Украины в подготовке теракте в Верховной раде депутат Надежда Саченко решила поглумиться над своими коллегами. Парламентарий записала и опубликовала провокационное видео.

На ролике, который длится всего 16 секунд Савченко стоит на фоне сессионного зала Рады. После нескольких мгновений молчания, депутат обращается к зрителю с ироничной угрозой. «Ба-бах, що, всра*ися (значение слова "испугались" - ред)?» — произносит украинский депутат.

Ролик завершается подписью: «Надежда Савченко. Депутат от народа».

Савченко опубликовала провокационное видео для депутатов ВР.Савченко опубликовала провокационное видео для депутатов ВР

В середине марта Генпрокуратура Украины обвинила Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады. Руководитель ведомства Юрий Луценко внес в парламент представление на лишение Савченко депутатской неприкосновенности, чтобы ее можно было полноценно привлечь к ответственности.

В ответ на это Надежда Саченко сделал ряд изобличающих заявлений в отношении высших лиц украинского государства. Также она отвергла все предъявленные ей обвинения.

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