Украинцы утвердили устав и состав народного трибунала над Порошенко

СЕГОДНЯ 16:15 2018-03-20T16:15:30+03:00

Украинский народный трибунал будет расследовать преступления, совершенные руководством Украины в отношении граждан, проживающих на Донбассе

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Во вторник, 20 марта, граждане Украины утвердили устав и состав Украинского Народного Трибунала (УНТ) по расследованию преступлений, совершенных властями Украины против граждан, проживающих на Донбассе.

Соответствующий документ единогласно приняли члены инициативной группы. По итогам заседания обвинителем стал донецкий адвокат Сергей Кожемякин, в роли защитника выступит Елена Гридина. Председательствующими в судебном процессе над руководством Украины избраны юристы Елена Шишкина, Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко.

При помощи жеребьевки определены присяжные заседатели. Двенадцать человек были выбраны из всех заявок, поступивших на горячие линии Украинского Народного трибунала. Отмечается, что судебный процесс состоится в соответствии с законодательством Украины и будет отвечать нормам международного права.