2018-03-20T16:45:42+03:00
Общество

Дуров ответил на уведомление Роскомнадзора о возможной блокировке Telegram

Компании дали 15 дней, чтобы выдать ключи шифрования переписки мессенджера
Алексей КАРЕЛИН
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Дуров отказался сотрудничать с ФСБДуров отказался сотрудничать с ФСБФото: REUTERS
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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания не собирается выдавать данные своих пользователей. Ранее Роскомнадзор уведомил Telegram, что заблокирует мессенджер на территории России через 15 дней, если компания не выдаст ФСБ ключи для расшифровки переписки мессенджера.

«Угрозы блокировать Telegram, если он не выдаст личные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram выступает за свободу и неприкосновенности личной жизни», - написал Дуров в своем микроблоге Twitter.

20 марта Верховный суд отклонил иск представителей Telegram о признании недействительным приказа ФСБ о выдаче ключей шифрования, передает сайт kp.ru. По российскому законодательству, мессенджеры обязаны предоставлять по запросу правоохранительным органам переписку пользователей. Дуров выразил готовность разорвать отношения с теми странами, где на компанию оказывают давление. Ранее Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ от сотрудничества с ФСБ.

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