Володин: Украину используют в борьбе против России

СЕГОДНЯ 16:49 2018-03-20T16:49:05+03:00

По словам спикера Госдумы, Украина все больше выходит из международного правового поля

Изменить размер текста: A A

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украину используют в борьбе против России. По его словам, Киев все больше выходит из международного правового поля.

"Украина все больше выходит из международного правового поля. Совершенно очевидно, она себя противопоставляет и Европейскому Союзу, и мировому сообществу. Любой другой стране наверняка бы мировое сообщество просто это не простило", — сказал Володин журналистам, комментируя ситуацию вокруг выборов президента РФ.

Он подчеркнул, что обстановку вокруг Украины используют для того, чтобы попытаться ослабить Россию.

"Украине это прощают лишь по одной причине, что ее используют, в том числе в борьбе против России, для того чтобы ослабить Россию", — добавил спикер.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны, победу на которых одержал действующий глава государства Владимир Путин. По предварительным данным ЦИК, Путин набрал 77,66% голосов избирателей после обработки 99,84% протоколов. Явка составила более 67%.