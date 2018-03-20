Украина готова отказаться от новой программы МВФ
Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Киев может отказаться выполнять новую программу Международного валютного фонда (МВФ) в 2019 году. В Минфине усомнились в необходимости сотрудничества, так как МВФ не торопится перечислять пятый транш.
«Мы можем инициировать новую программу, но, возможно, и не будем делать этого. Выполнение нынешней программы я не могу оценить ни положительно, ни негативно. Мы должны были уже получить пятый транш от МВФ», - заявил Данилюк украинскому бюро ВВС.
Требования действующей программы МВФ Украина выполняет, отметил Данилюк.
Напомним, для получения денег на Украине должен появиться антикоррупционый суд, должен быть принят закон о приватизации и повышены цены на газ.
Как сообщал сайт kp.ru, 1 марта Верховная рада приняла законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда после того, как ЕС отказался выплачивать 600 млн евро.
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