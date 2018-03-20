2018-03-20T17:20:15+03:00
Политика

Украина готова отказаться от новой программы МВФ

В Минфине заметили, что страна уже должна была получить пятый транш
Алексей КАРЕЛИН
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В марте для получения 600 млн евро от ЕС Украина приняла закон о создании антикоррупционного судаВ марте для получения 600 млн евро от ЕС Украина приняла закон о создании антикоррупционного судаФото: REUTERS
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Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Киев может отказаться выполнять новую программу Международного валютного фонда (МВФ) в 2019 году. В Минфине усомнились в необходимости сотрудничества, так как МВФ не торопится перечислять пятый транш.

«Мы можем инициировать новую программу, но, возможно, и не будем делать этого. Выполнение нынешней программы я не могу оценить ни положительно, ни негативно. Мы должны были уже получить пятый транш от МВФ», - заявил Данилюк украинскому бюро ВВС.

Требования действующей программы МВФ Украина выполняет, отметил Данилюк.

Напомним, для получения денег на Украине должен появиться антикоррупционый суд, должен быть принят закон о приватизации и повышены цены на газ.

Как сообщал сайт kp.ru, 1 марта Верховная рада приняла законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда после того, как ЕС отказался выплачивать 600 млн евро.

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