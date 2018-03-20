2018-03-20T17:13:13+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ и МВД задержаны в Москве за получение крупной взятки

С декабря 2017 года им удалось незаконно "заработать" более 6 млн рублей с помощью постановки на миграционный учет иностранных граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правоохранители использовали свои служебные полномочия в корыстных целях. Фото: Виталий Невар ТАССПравоохранители использовали свои служебные полномочия в корыстных целях. Фото: Виталий Невар ТАСС
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Двое сотрудников ФСБ России, а также замначальника УВД по СВАО Главного управления МВД по Москве были задержаны в столице за получение взятки в размере 6 млн рублей. Данные средства послужили "вознаграждаем" за незаконную постановку на миграционный учет иностранных граждан.

"Военным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащих управления "М" ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ России Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Ю. Васильева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка в особо крупном размере")", - передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Расследование также было открыто в отношении двух других граждан - А. Сеидова и А. Караева, которые подозреваются в даче взятки. По местам жительства всех фигурантов дела проведены обыски. Сами они в настоящий момент находятся под стражей.

Между тем, по данным следствия, оформлением мигрантов занимался Васильев, а Комаров являлся непосредственным получателем взяток. Безруков же пользоваться своими должностными полномочиями для покровительства преступной группировки и обеспечения ее безопасности. Отмечается, что первая взятка была получена в декабре прошлого года.

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