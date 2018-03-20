СЕГОДНЯ 17:25 2018-03-20T17:25:17+03:00

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Власти Польши решили бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Польский президент Анджей Дуда не будет участвовать в церемонии открытия турнира, сообщил глава канцелярии Кшиштоф Щерский.

«Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», — сказал Щерский, передает RMF 24.

Напомним, накануне глава МИД Исландии Гудлейгур Тор заявил о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу. Позже глава судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон сообщил, что это не соответствует действительности.

14 марта правительство Великобритании объявили о решении бойкотировать турнир из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Уровень делегации, которая поедет в Россию на чемпионат, был понижен.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили бес сознания на скамейке в британском Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту и объявила о высылке 23 российских дипломатов. В России эти обвинения отвергают.