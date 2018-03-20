2018-03-20T17:26:20+03:00
Политика

Володин объяснил отказ Путина от участия в предвыборных дебатах

По мнению главы Госдумы, таким образом президент РФ хотел дать преимущество своим соперникам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Спикер Госдумы РФ Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы РФ Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин не участвовал в предвыборных дебатах, чтобы предоставить другим кандидатам преимущество и возможность высказаться. Такое мнение озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин

"По моему мнению, кандидат на пост президента Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции. Он сам не вел такой активной кампании, не использовал преференции своей должности, дал возможность им как можно больше участвовать в дебатах между собой, и это еще раз говорит о сильной стороне нашего президента и его толерантном отношении к представителям других политических сил", - сказал депутат.

Он напомнил. что последние месяцы дебаты были довольно частыми явлениями в нашей стране. Так россияне могли ознакомиться с программами кандидатов в президенты РФ и услышать их позицию по ключевым вопросам, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по мнению главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, Путину было не выгодно участвовать в дебатах.

Между тем, напомним, что на выборах президента, которые состоялись 18 марта этого года, действующий глава государства одержал уверенную победу.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Полиция Китая поймала 13 предполагаемых расхитителей древних гробниц
Генпрокуратура Украины допросила Савченко по поводу расстрела на Майдане
Профессор Принстона стал лауреатом крупнейшей математической премии
C начала марта Италия увеличила закупку газа у «Газпрома» в два раза
МИД России: США приводит в бешенство улучшение обстановки в Сирии
Власти Польши решили бойкотировать чемпионат мира по футболу в России
В Японии задержали контрабандисток с золотом на 27 млн рублей
Украина готова отказаться от новой программы МВФ
Сотрудники ФСБ и МВД задержаны в Москве за получение крупной взятки
В Анталии назвали улицу именем убитого посла России в Турции Андрея Карлова
Володин: Украину используют в борьбе против России
Дуров ответил на уведомление Роскомнадзора о возможной блокировке Telegram
Украинцы утвердили устав и состав народного трибунала над Порошенко
Посольство Украины осудило сожжение фотографий Бандеры и Шухевича в Польше
В американской школе в Мэриленде устроили стрельбу