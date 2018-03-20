Володин объяснил отказ Путина от участия в предвыборных дебатах

СЕГОДНЯ 17:26 2018-03-20T17:26:20+03:00

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Президент России Владимир Путин не участвовал в предвыборных дебатах, чтобы предоставить другим кандидатам преимущество и возможность высказаться. Такое мнение озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин

"По моему мнению, кандидат на пост президента Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции. Он сам не вел такой активной кампании, не использовал преференции своей должности, дал возможность им как можно больше участвовать в дебатах между собой, и это еще раз говорит о сильной стороне нашего президента и его толерантном отношении к представителям других политических сил", - сказал депутат.

Он напомнил. что последние месяцы дебаты были довольно частыми явлениями в нашей стране. Так россияне могли ознакомиться с программами кандидатов в президенты РФ и услышать их позицию по ключевым вопросам, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по мнению главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, Путину было не выгодно участвовать в дебатах.

Между тем, напомним, что на выборах президента, которые состоялись 18 марта этого года, действующий глава государства одержал уверенную победу.