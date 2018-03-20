МИД России: США приводит в бешенство улучшение обстановки в Сирии

СЕГОДНЯ 17:28 2018-03-20T17:28:08+03:00

В российском внешнеполитическом ведомстве еще раз призвали Вашингтон отказаться от угроз бомбить Дамаск

Изменить размер текста: A A

Стабилизация обстановки в Сирии при непосредственном участии России приводит США в бешенство. Только так можно объяснить ряд провокаций с химическим оружием, которые готовит Вашингтон в пригороде Дамаска Восточной Гуте и на юге страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Постановки продолжались, и они могут продолжаться дальше, особенно с учетом успехов сирийских правительственных сил по подавлению террористических группировок в Восточной Гуте ", - сказал журналистам замглавы МИД России.

Кроме того Рябков еще раз призвал Вашингтон «безоговорочно отказаться» от планов ракетной бомбардировки сирийской столицы и правительственных войск. «Любое подобное противозаконное применение силы, подобное тому, что имело место без малого год назад по авиабазе Шайрат, стало бы актом агрессии против суверенного государства, по смыслу соответствующей статьи Устава ООН", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

В начале марта США обвинили Дамаск в якобы готовящемся им применении химоружия против мирных жителей Восточной Гуты. И пригрозили нанести по сирийской столице и военным ракетно-бомбовый удар.

В российском Минобороны отреагировали мгновенно, заявив, что если хоть одна ракета полетит в сторону сирийской столицы, ВКС оставляют за собой право топить американские корабли и сбивать самолеты.