C начала марта Италия увеличила закупку газа у «Газпрома» в два раза

СЕГОДНЯ 17:44 2018-03-20T17:44:19+03:00

Италия с 1 до 19 марта удвоила закупку газа у "Газпрома" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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С начала марта Италия в два раза увеличила покупку российского газа у "Газпрома" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем поставок топлива составил 1,3 млрд кубометров. За прошедший год Италия получила 23,8 млрд кубометров российского газа. Об этом стало известно на встрече главы правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и посла Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано.

"Отмечено, что на протяжении нескольких десятилетий "Газпром" является надежным поставщиком газа в Италию. В настоящее время республика - третий по объему импортер российского газа", - отмечается в сообщении компании.

Также стороны рассмотрели вопрос диверсификации маршрутов экспорта газа из России в Европу, а также ход работ по организации южного маршрута поставок через Черное море, передает ТАСС.