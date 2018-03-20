Профессор Принстона стал лауреатом крупнейшей математической премии

СЕГОДНЯ 17:47 2018-03-20T17:47:34+03:00

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Лауреатом Абелевской премии, известной также как Нобелевская премия по математике, стал 81-летний профессор Института перспективных исследований Принстона Роберт Ленглендс, который представил программу, связывающую теорию представлений с теорией чисел.

Церемония присуждения награды состоялась во вторник, 20 марта, в Норвежской академии наук и литературы. Решение относительно выбора лауреата принимали члены Международного математического союза и Европейского математического общества.

По словам президента академии Оле Сейерстеда, программа канадского ученого раскрыла "глубокие связи между двумя направлениями, теорией чисел и гармоническим анализом, которые ранее считались несвязанными", сообщается на официальном сайте Абелевской премии.

Между тем, отмечается, что Роберт Ленглендс родился в Нью-Вестминстере в 1936 году. В 1958 году он выпустился из Университета Британской Колумбии со степенью магистра, а в 1960-м окончил Йельский университет с докторской степенью. За время своей карьеры математик занимал преподавательские должности в Принстонском и Йельском университетах. В настоящее время канадец работает в Институте перспективных исследований в штате Нью-Джерси.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в 2018 году на Нобелевскую премию мира претендуют 329 кандидатов.