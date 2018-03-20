Полиция Китая поймала 13 предполагаемых расхитителей древних гробниц

СЕГОДНЯ 18:02 2018-03-20T18:02:25+03:00

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Китайские правоохранители задержали 13 граждан, подозреваемых в расхищении древних захоронений. Такое заявление сделали в полицейском отделении провинции Цинхай.

Уточняется, что вероятных злоумышленники были арестованы в минувшие выходные. Операция по их задержанию проходила в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. По версии следствии, именно эти граждане проводили незаконные раскопки гробниц, некоторые из которых датируются 7-8 веком, а также похитили более 400 ценных артефактов

Как сообщается в официальном аккаунте местной полиции в социальной сети Weibo, расследование данных инцидентов продолжается.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в августе прошлого года китайские правоохранители также провели несколько операций по задержанию расхитителей. Тогда у преступников было изъято около 300 артефактов эпохи династии Западная Чжоу (1046-770 гг. до н. э.).