Вице-спикер Украины назвала Россию "психически больной страной"

СЕГОДНЯ 18:28 2018-03-20T18:28:14+03:00

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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала Россию "психически больной страной" и "страной убийц". В подборе "синонимов" Геращенко упражнялась на украинском телеканале ICTV.

«Мне кажется, что более точно определить происходящие с Россией события невозможно. Так получилось, что Украина первой поняла это. Россия - психически больная страна, которая, к сожалению, наш сосед», - говорит Геращенко.

Кроме того, Геращенко заявила, что Россия якобы не является Украине ни другом, ни братом, а страной убийц. Прошедшие накануне выборы президента всколыхнули в памяти вице-спикера воспоминания о Советском Союзе, а самих россиян Геращенко определила чуть ли не в рабы. Причем начала вице-спикер свою речь с цитаты из романа с символическим названием - «Записки украинского сумасшедшего».

Напомним, в начале года президент РФ Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в российско-украинских отношениях как абсолютно ненормальную. По мнению президента, Россия и Украина являются практически одной страной, и рано или поздно отношения между государствами наладятся, передает сайт kp.ru.