Астрономы МГУ назвали новую черную дыру именем Стивена Хокинга

СЕГОДНЯ 18:21 2018-03-20T18:21:00+03:00

По мнению российских ученых, британский физик, посвятивший жизнь изучению космоса, достоин этого

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Астрономы из МГУ посвятили открытие новорожденной черной дыры скончавшемуся на днях британскому ученому Стивену Хокингу. Как заявили в университете, данное посвящение более чем уместно, ибо британец активно занимался изучением именно этой области астрономии.

По словам профессора МГУ Владимира Липунова, российские астрономы накануне зафиксировали так называемый скоротечный космический катаклизм - одна из звезд в созвездии Змееносца, которое находится в миллиардах километров от Земли, прекратила свое существование и превратилась в черную дыру.

Все происходящее породило собой сильный всплеск гамма-лучей и мощного электромагнитного излучения, что позволило ученым зафиксировать космическое событие, сообщает РИА Новости.

Так как за несколько дней до данного открытия ушел из жизни один из основоположников теории черных дыр, Липунов и его коллеги приняли решение назвать новую черную дыру именем Стивена Хокинга.

Напомним, 14 марта на 77 году жизни скончался британский физик и теоретик Стивен Хокинг, ставший одним из самых влиятельных ученых нашего времени.