В Китае вновь заявили, что не хотят торговой войны с США

СЕГОДНЯ 18:19 2018-03-20T18:19:47+03:00

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Китайские власти заявили, что не хотят вступать в торговую войну с Соединенными Штатами. Такую позицию озвучил глава Государственного совета КНР Ли Кэцян. Он подчеркнул, что в Пекине надеются на решение всех спорных вопросов в рамках переговоров.

"Я надеюсь, что и Китай, и США будут действовать рационально, не будут идти на поводу у эмоций и смогут избежать торговой войны", — сказал председатель Госсовета.

По его словам, власти республики планируют и дальше поддерживать открытость своих рынков для того, чтобы зарубежные и китайские компании могли конкурировать в равных условиях, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в КНР уже говорили об отсутствии намерения начинать торговую войну с США. Тогда министр коммерции Чжун Шань заявил, что такие действия приведут лишь к негативным экономическим последствиям для всех сторон.

Между тем, американцы продолжают считать Пекин главной угрозой для финансового благополучия государства. На фоне этого президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт стали и алюминия.