2018-03-20T18:24:38+03:00
Политика

Порошенко: Катар готов поставлять газ на Украину

Президент Украины находится в Катаре с рабочим визитом
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments31
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности Катара поставлять сжиженный газ на Украину. Глава государства сейчас находится в Катаре с рабочим визитом.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Он отметил, что поставки сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. По данным Порошенко, переговоры по вопросу поставок пройдут в ближайшее время.

Украинский президент подчеркнул, что эти поставки "создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

Напомним, в начале марта российский "Газпром" отказался поставлять Украине газ и вернул полученную предоплату. По словам главы компании Алексея Миллера, причиной стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по договорам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24