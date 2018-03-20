Порошенко: Катар готов поставлять газ на Украину

СЕГОДНЯ 18:24 2018-03-20T18:24:38+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности Катара поставлять сжиженный газ на Украину. Глава государства сейчас находится в Катаре с рабочим визитом.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Он отметил, что поставки сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. По данным Порошенко, переговоры по вопросу поставок пройдут в ближайшее время.

Украинский президент подчеркнул, что эти поставки "создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

Напомним, в начале марта российский "Газпром" отказался поставлять Украине газ и вернул полученную предоплату. По словам главы компании Алексея Миллера, причиной стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по договорам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон".