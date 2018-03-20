2018-03-20T19:03:13+03:00
Происшествия

В ходе перестрелки в школе Мэриленда пострадали три подростка

Сам стрелок скончался в больнице
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Получив сообщение о стрельбе в средней школе Грейт-Миллс, полиция заблокировала выход.Получив сообщение о стрельбе в средней школе Грейт-Миллс, полиция заблокировала выход.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

20 марта в ходе перестрелки в средней школе Грейт-Миллс пострадали три подростка. Всех доставили в больницу в критическом состоянии. Стрелок скончался.

В начале дня в учебное учреждение вошел вооруженный студент и открыл огонь по проходившей в коридоре девушке. Затем стрелок попал в парня. Сотрудник охраны среагировал почти сразу и открыл огонь по стрелку из пистолета, рассказывает шериф округа Сент-Мэри.

На место происшествие выехали ФБР и полиция. Здание школы заблокировали. Обнаруженных раненных доставили в больницу, сообщает телеканал NBC Washington. По данным Reuters, стрелок скончался.

Школа Грейт-Миллс находится в штате Мэриленд, примерно в 60 милях к юго-востоку от Вашингтона, столицы США. Инцидент произошел около восьми утра по местному времени.

О нем доложили президенту США Дональду Трампу, Белый дом взял расследование на контроль.

Символично, что стрельба случилась за четыре дня до Марша наших жизней, вызванного трагедией в Паркленде. Тогда исключенный из школы ученик расстрелял 17 человек в своем учебном учреждении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Барабанщик группы Beatles Ринго Старр стал рыцарем Британской империи
Высланные из Британии российские дипломаты вылетели в Москву
В Москве вторник стал самым теплым днем с начала года
Савченко рассказала о планах Киева по ее ликвидации
В Госдуме хотят увеличить максимально допустимую скорость на дорогах
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Вице-спикер Украины назвала Россию "психически больной страной"
Порошенко: Катар готов поставлять газ на Украину
Астрономы МГУ назвали новую черную дыру именем Стивена Хокинга
В Китае вновь заявили, что не хотят торговой войны с США
В Лондоне эвакуировали вокзал Виктория из-за задымления
Полиция Китая поймала 13 предполагаемых расхитителей древних гробниц
Генпрокуратура Украины допросила Савченко по поводу расстрела на Майдане
Профессор Принстона стал лауреатом крупнейшей математической премии
C начала марта Италия увеличила закупку газа у «Газпрома» в два раза
МИД России: США приводит в бешенство улучшение обстановки в Сирии
Володин объяснил отказ Путина от участия в предвыборных дебатах
Власти Польши решили бойкотировать чемпионат мира по футболу в России
В Японии задержали контрабандисток с золотом на 27 млн рублей
Украина готова отказаться от новой программы МВФ
Сотрудники ФСБ и МВД задержаны в Москве за получение крупной взятки
В Анталии назвали улицу именем убитого посла России в Турции Андрея Карлова
Володин: Украину используют в борьбе против России
Дуров ответил на уведомление Роскомнадзора о возможной блокировке Telegram
Украинцы утвердили устав и состав народного трибунала над Порошенко
Посольство Украины осудило сожжение фотографий Бандеры и Шухевича в Польше
В американской школе в Мэриленде устроили стрельбу