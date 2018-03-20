В ходе перестрелки в школе Мэриленда пострадали три подростка

СЕГОДНЯ 19:03 2018-03-20T19:03:13+03:00

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20 марта в ходе перестрелки в средней школе Грейт-Миллс пострадали три подростка. Всех доставили в больницу в критическом состоянии. Стрелок скончался.

В начале дня в учебное учреждение вошел вооруженный студент и открыл огонь по проходившей в коридоре девушке. Затем стрелок попал в парня. Сотрудник охраны среагировал почти сразу и открыл огонь по стрелку из пистолета, рассказывает шериф округа Сент-Мэри.

На место происшествие выехали ФБР и полиция. Здание школы заблокировали. Обнаруженных раненных доставили в больницу, сообщает телеканал NBC Washington. По данным Reuters, стрелок скончался.

Школа Грейт-Миллс находится в штате Мэриленд, примерно в 60 милях к юго-востоку от Вашингтона, столицы США. Инцидент произошел около восьми утра по местному времени.

О нем доложили президенту США Дональду Трампу, Белый дом взял расследование на контроль.

Символично, что стрельба случилась за четыре дня до Марша наших жизней, вызванного трагедией в Паркленде. Тогда исключенный из школы ученик расстрелял 17 человек в своем учебном учреждении.