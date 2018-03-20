В Москве вторник стал самым теплым днем с начала года

СЕГОДНЯ 19:06 2018-03-20T19:06:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Вторник, 20 марта, стал в Москве самым теплым днем с начала года. Температура воздуха в впервые в 2018 году поднялась выше плюс 5 градусов.

"Дело в том, что к 15.00 московского времени температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ составила плюс 4,7 градуса. В центре города, как водится, было теплее, там было плюс 5,3 градуса. Совершенно очевидно, что так тепло в этом календарном году еще, конечно, у нас не было", — сообщила ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

Она отметила, что в этот день теплее всего было 27 лет назад, в 1990 году. Тогда воздух в российской столице прогрелся до плюс 16,8 градуса.

"Если так далеко не заглядывать, то в прошлом году в нашем городе было прохладнее всего — плюс 4 градуса ровно, несмотря на то, что весь март был аномально теплым, и среднемесячная температура оказалась на 3,5 градуса выше нормы.", — добавила синоптик. Она подчеркнула, что март этого года отстает от нормы на 4,5 градуса, передает РИА Новости.