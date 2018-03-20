Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Северокорейский лидер Ким Чен Ын сердечно поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, которые состоялись 18 марта.
"Ким Чен Ын передал сердечные поздравления президенту России Владимиру Путину в связи с его уверенной победой на прошедших выборах", - сообщает агентство ЦТАК.
Уточняется, что глава КНДР назвал очередное переизбрание российского лидера "выражением значительной поддержки и доверия народа". Ким Чен Ын также выразил уверенность в том, что дружба и сотрудничество между нашими странами продолжит развиваться в соответствии с ожиданиями народов.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что с победой на выборах Путина поздравил также американский лидер Дональд Трамп, по инициативе которого и состоялся телефонный разговор.
Примечательно, что совсем недавно в Белом доме заявляли об отсутствии подобных намерений у президента США.
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