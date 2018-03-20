СЕГОДНЯ 19:51 2018-03-20T19:51:54+03:00

Ведомство подозревает, что авиаузел создает дискриминационные условия по допуску машин такси на первую линию

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против московского аэропорта Домодедово по подозрению в создании дискриминационных условий по допуску машин такси на первую линию.

"Возбуждено дело против Домодедово", - сообщили в пресс-службе ФАС.

Там отметили, что дата рассмотрения дела пока не определена.

Напомним, 15 марта глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что ФАС готовит дела против трех столичных аэропортов из-за ограничения числа таксомоторных парков, имеющих допуск к первой линии в аэропортах. У такси с допуском к первой линии нередко цены значительно выше. По данным пресс-службы ФАС, пока неизвестно, будут ли возбуждены дела против еще двух аэропортов.

В пресс-службе аэропорта Домодедово заявили, что ожидают получения официальных документов, передает ТАСС.