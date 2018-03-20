Власти Германии выбрали место для нового командного центра НАТО

СЕГОДНЯ 19:54 2018-03-20T19:54:47+03:00

В новом центре смогут одновременно служить несколько сотен человек Фото: REUTERS

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Новый центр командования, планирования и логистики НАТО будет построен на юге Германии в городе Ульм. Такое заявления сделали в министерстве обороны ФРГ.

"Будучи структурной страной для JSEC (объединенное командование НАТО по тыловому обеспечению и логистике), мы можем внести значительный вклад в распределение нагрузки в альянсе", - говорится в письме государственного секретаря ведомства Петера Таубера, которые было направлено депутатам.

В документе подчеркивается, что план по созданию новой командной структуры будет закончен уже к середине апреля этого года, а официальное решение по нему, вероятнее всего, будет принято в июне на встрече министров обороны альянса, передает Reuters.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что с инициативой о создании на территории Германии новой штаб-квартиры НАТО в начале февраля выступила глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Она объяснила свое решение необходимостью повышение боеспособности.