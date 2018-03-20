МИД РФ обсудит с послами иностранных государств дело Скрипаля

СЕГОДНЯ 20:33 2018-03-20T20:33:16+03:00

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Министерство иностранных дел России организовало встречу, на которую приглашены послы всех иностранных государств в Москве. Целью данного мероприятия станет обсуждение дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что в ходе данного обсуждения российские дипломаты попытаются донести свою точку зрения до представителей других стран, а также ответят на все имеющиеся вопросы и зададут свои.

Такие меры вызваны, прежде всего, тем, что Лондон продолжает бездоказательно обвинять Москву в отравлении Скрипаля, отказываясь предоставлять какие-либо материалы по делу. Из-за этого никто до сих пор так и не знает, чем был отравлен двойной шпион, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Великобритания выслала из своей страны 23 наших дипломатов. В ответ российские власти вынуждены были поступить аналогичным образом.