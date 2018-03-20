Украинским депутатам запретили проносить оружие в здание парламента

СЕГОДНЯ 20:50 2018-03-20T20:50:37+03:00

Украинские депутаты все еще остаются неприкосновенными, поэтому обыскивать их на наличие оружия не планируют Фото: REUTERS

Теперь народные представители должны будут оставлять пистолеты и ножи в специальных сейфах

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Верховная Рада приняла закон, запрещающий депутатам проносить в здание парламента оружие. Соответствующие поправки были добавлены в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.

Отмечается, что за принятие проекта проголосовали 263 парламентария. Теперь депутаты не смогут проносить огнестрельное и холодное оружие в здания, где работают Верховная Рада, президент страны, правительство, а также другие органы государственной власти. Такое право остается лишь у лиц, осуществляющих охрану соответствующих учреждений.

Кроме того, нардепам запрещается проносить на работу взрывчатые вещества, боеприпасы, средства подрыва, имитационные снаряды, легковоспламеняющиеся жидкости и пиротехнические средства. Зарегистрированное оружие можно будет оставить перед залом парламента в специальных сейфах.

Примечательно, что, как сообщает "Украинская правда", обыскивать и осматривать депутатов на наличие ножей. пистолетов или взрывчатки все также запрещено - поскольку народные представители остаются неприкосновенными.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года известный нардеп Верховной рады Сергей Пашинский выстрелил в водителя аварийной машины, будучи недовольным выключенными габаритными огнями. В последствии виновным признали именно пострадавшего, а депутату даже вернули его пистолет.