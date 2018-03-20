2018-03-20T21:11:16+03:00
Происшествия

Ученик, открывший стрельбу в школе Мэриленда, скончался

Ранение, нанесенное ему охранником учебного заведения, оказалось смертельным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Здание школы было оцеплено правоохранителямиЗдание школы было оцеплено правоохранителямиФото: REUTERS
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Подросток, открывший стрельбу в школе Грейт-Миллс округа Сент-Мэри в штате Мэриленд, скончался. Такое заявление сделал местный шериф Тим Кэмерон во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что смерть молодого человека наступила в 10:41 (17:41 мск). Причиной стало полученное в ходе перестрелки огнестрельное ранение.

Между тем, двое других пострадавших школьников все еще находится в больнице сети "Медстар". Угрозы для жизни студента не наблюдается, девушка же находится в критическом состоянии, передает телеканал CNN.

Напомним, что, как сообщал сайт kp.ru ранее, утром 20 марта в здание одной из американских средних школ ворвался вооруженный ученик. Сразу же при входе он выстрелил в проходящую по коридору девушку, а после ранил еще и юношу. Охранник учебного заведения оперативно открыл ответный огонь и в результате попал в нападавшего из пистолета. Всех пострадавших доставили в больницу, а школу оцепили.

Других подробностей случившегося пока не сообщается.

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