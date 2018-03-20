2018-03-20T21:46:55+03:00
Политика

В Совфеде приветствовали желание Трампа встретится с Путиным

В верхней палате подчеркнули, что Россия готова к диалогу по актуальным вопросам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Без взаимодействия между лидерами США и России невозможно устранить международную напряженностьБез взаимодействия между лидерами США и России невозможно устранить международную напряженностьФото: REUTERS
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия будет приветствовать "любые шаги со стороны США" навстречу нашей стране и выразил готовность Москвы вести диалог с Вашингтоном по различным направлениям.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американский лидер позвонил главе РФ Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы президенты также обсудили актуальные вопросы мировой политики и высказались за развитие диалога по вопросам обеспечения стратегической стабильности.

"Очень приятно, что Трамп поздравил нашего президента. Я думаю, что некоторые наши недоброжелатели, особенно на Украине, расстроились, которые уже признали наши выборы незаконными", — цитирует РИА Новости Джабарова.

Сенатор также выразил надежду на то, что в ближайшее время российский и американский лидеры все же встретятся, ведь без их совместной работы невозможно достичь успехов в бортбе с терроризмом и разрядке международной напряженности.

Между тем, сам Трамп не исключил возможности того, что такая встреча может состояться в не столь отдаленной перспективе.

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