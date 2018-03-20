Украина арестовала активы "Газпрома" на сумму $3,8 млн
Украина арестовала все размещенные на территории страны активы российского "Газпрома" общей стоимостью около 100 млн гривен (3,8 млн долларов). Все средства пошли в счет погашения штрафа за якобы имевшее место нарушение антимонопольного законодательства.
"Мы уже взыскали часть средств - это все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен", - заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.
Он подчеркнул, что в настоящий момент ведомство имеет "хорошие перспективы и наработки" относительно выполнения решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 4,673 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, что российскую компанию не устроили итоги судебного разбирательства по транзиту газа на Украину. В связи с этим "Газпром" решил начать процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом". Кроме того, с 1 марта были приостановлены поставки "голубого топлива" на территорию Украины, сообщает сайт kp.ru.