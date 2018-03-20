2018-03-20T22:05:03+03:00
Политика

Украина арестовала активы "Газпрома" на сумму $3,8 млн

Средства были изъяты в счет штрафа за якобы нарушение российской компанией антимонопольного законодательства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Ранее "Газпром" запустил процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"Ранее "Газпром" запустил процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украина арестовала все размещенные на территории страны активы российского "Газпрома" общей стоимостью около 100 млн гривен (3,8 млн долларов). Все средства пошли в счет погашения штрафа за якобы имевшее место нарушение антимонопольного законодательства.

"Мы уже взыскали часть средств - это все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен", - заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Он подчеркнул, что в настоящий момент ведомство имеет "хорошие перспективы и наработки" относительно выполнения решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 4,673 млрд долларов, передает ТАСС.

Напомним, что российскую компанию не устроили итоги судебного разбирательства по транзиту газа на Украину. В связи с этим "Газпром" решил начать процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом". Кроме того, с 1 марта были приостановлены поставки "голубого топлива" на территорию Украины, сообщает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Генсек ООН намерен поздравить Путина с победой на выборах в письме
Посольство РФ в Великобритании: российские дипломаты покинули Лондон
В Совфеде приветствовали желание Трампа встретится с Путиным
Стивена Хокинга похоронят рядом с могилами Ньютона и Дарвина
Ученик, открывший стрельбу в школе Мэриленда, скончался
Украинским депутатам запретили проносить оружие в здание парламента
МИД РФ обсудит с послами иностранных государств дело Скрипаля
Трамп не исключил скорой встречи с Путиным
Власти Германии выбрали место для нового командного центра НАТО
ФАС возбудила дело против московского аэропорта Домодедово
Греф ожидает в 2018 году новых рекордов на рынке ипотеки
Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Барабанщик группы Beatles Ринго Старр стал рыцарем Британской империи
Высланные из Британии российские дипломаты вылетели в Москву
В Москве вторник стал самым теплым днем с начала года
В ходе перестрелки в школе Мэриленда пострадали три подростка
Савченко рассказала о планах Киева по ее ликвидации
В Госдуме хотят увеличить максимально допустимую скорость на дорогах
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Вице-спикер Украины назвала Россию "психически больной страной"