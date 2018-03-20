2018-03-20T22:29:14+03:00
Политика

Генсек ООН намерен поздравить Путина с победой на выборах в письме

Об этом сообщил Стефан Дюжаррик - официальный представитель Антониу Гутерриша
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ближайшее время направит президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поздравит его с очередным переизбранием на пост главы государства. Такое заявление сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Насколько я понимаю, генеральный секретарь напишет письмо с поздравлениями господину Путину, что он делает в случае избрания глав государств", - цитирует его ТАСС.

Напомним, что 18 марта 2018 года состоялись выборы президента России, по итогам которых победил Владимир Путин. За действующего главу государства проголосовали более 76,6% избирателей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что многие лидеры уже поздравили Путина с переизбранием на четвертый срок. Одними из последних были президент США Дональд Трамп и северокорейский глава Ким Чен Ын.

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