Путин получил почти 85% избирательских голосов за рубежом

20 Март 22:48 2018-03-20T22:48:52+03:00

Путин одержал уверенную победу более чем с 76,6% избирательских голосов Фото: REUTERS

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В поддержку Владимира Путина высказались 84,99% россиян, которые приняли участие в голосовании на избирательных участках, расположенных за рубежом. Такие данные привел член Центризбиркома Василий Лихачев.

Итоги были подведены во вторник вечером на заседании территориальной избирательной комиссии, созданной для руководства деятельностью комитетом за границей. В подсчете не участвовал лишь город Байконур, в котором имеется отдельный избирком.

Между тем, всего за рубежом на выборах президента РФ проголосовали почти 475,3 тысячи наших граждан. Из них 403 942 голоса были отданы за действующего президента. На втором месте по поддержке россиян оказался кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин с 23 938 голосов или 5,04%. Замыкает тройку лидеров телеведущая Ксения Собчак - 19 331 голос или 4,07%, передает РИА Новости.

Напомним, что на этих выборах президента РФ уверенную победу одержал Владимир Путин. В его поддержку высказались 76,6% избирателей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что инаугурации президента России состоится 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.