2018-03-20T22:48:52+03:00
Политика

Путин получил почти 85% избирательских голосов за рубежом

Такие данные привел член Центризбиркома Василий Лихачев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Путин одержал уверенную победу более чем с 76,6% избирательских голосовПутин одержал уверенную победу более чем с 76,6% избирательских голосовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В поддержку Владимира Путина высказались 84,99% россиян, которые приняли участие в голосовании на избирательных участках, расположенных за рубежом. Такие данные привел член Центризбиркома Василий Лихачев.

Итоги были подведены во вторник вечером на заседании территориальной избирательной комиссии, созданной для руководства деятельностью комитетом за границей. В подсчете не участвовал лишь город Байконур, в котором имеется отдельный избирком.

Между тем, всего за рубежом на выборах президента РФ проголосовали почти 475,3 тысячи наших граждан. Из них 403 942 голоса были отданы за действующего президента. На втором месте по поддержке россиян оказался кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин с 23 938 голосов или 5,04%. Замыкает тройку лидеров телеведущая Ксения Собчак - 19 331 голос или 4,07%, передает РИА Новости.

Напомним, что на этих выборах президента РФ уверенную победу одержал Владимир Путин. В его поддержку высказались 76,6% избирателей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что инаугурации президента России состоится 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Британии разбился самолет Королевских ВВС, один человек погиб
Суд отказал Трампу в иммунитете по делу о сексуальных домогательствах
Самолет с высланными из Британии российскими дипломатами прибыл в Москву
Генсек ООН намерен поздравить Путина с победой на выборах в письме
Посольство РФ в Великобритании: российские дипломаты покинули Лондон
Украина арестовала активы "Газпрома" на сумму $3,8 млн
В Совфеде приветствовали желание Трампа встретится с Путиным
Стивена Хокинга похоронят рядом с могилами Ньютона и Дарвина
Ученик, открывший стрельбу в школе Мэриленда, скончался
Украинским депутатам запретили проносить оружие в здание парламента
МИД РФ обсудит с послами иностранных государств дело Скрипаля
Трамп не исключил скорой встречи с Путиным
Власти Германии выбрали место для нового командного центра НАТО
ФАС возбудила дело против московского аэропорта Домодедово
Греф ожидает в 2018 году новых рекордов на рынке ипотеки
Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Барабанщик группы Beatles Ринго Старр стал рыцарем Британской империи
Высланные из Британии российские дипломаты вылетели в Москву
В Москве вторник стал самым теплым днем с начала года
В ходе перестрелки в школе Мэриленда пострадали три подростка
Савченко рассказала о планах Киева по ее ликвидации
В Госдуме хотят увеличить максимально допустимую скорость на дорогах
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Вице-спикер Украины назвала Россию "психически больной страной"