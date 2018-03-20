Самолет с высланными из Британии российскими дипломатами прибыл в Москву

20 Март 22:59 2018-03-20T22:59:34+03:00

Всего в РФ вернулись около 80 человек. включая 23 сотрудников диппредставительства

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Спецборт с высланными из Великобритании российскими дипломатами и членами их семей прибыл в московский аэропорт Внуково. Порядка 80 человек, включая 23 сотрудников дипломатической миссии, были вынуждены экстренно вернуться в РФ в связи с агрессивными действиями Лондона.

Напомним, что серьезная напряженность между нашими странами возникла в начале марта, когда в британском Солсбери был отравлен двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне почему-то решили, что именно Россия причастна к данному преступлению, хотя никаких доказательств до сих пор так и не было предоставлено.

Однако это не помешало Великобритании выслать наших дипломатов с территории королевства. Москва была вынуждена принять ответные меры и также объявила персонами нон-грата 23 сотрудников диппредставительства королевства.

В среду, 21 марта, в здании МИД РФ состоится встреча экспертов ведомства с послами всех зарубежных стран, имеющих представительства в российской столице. В ходе данного мероприятия власти надеются разобраться в ситуации и получить ответы на многие вопросы, сообщает сайт kp.ru.