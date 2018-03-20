В Британии разбился самолет Королевских ВВС, один человек погиб

20 Март 23:54 2018-03-21T00:08:28+03:00

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Во вторник, 20 марта, в Великобритании потерпел крушение самолет Hawk Королевских Военно-воздушных сил, передает агентство Reuters.

Воздушное судно, принадлежавшее пилотажной группе «Красные стрелы» (Red Arrows) упало и загорелось в долине Уэльса, недалеко от железной дороги. Командование части сообщило, что на его борту было два человека. Инженер погиб, а пилот получил не опасные для жизни травмы, его доставили в больницу.

Причины аварии предстоит выяснить специальной комиссии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе у берегов Флориды разбился американский истребитель-бомбардировщик ВМС США F/A-18 Super Hornet. Он загорелся в воздухе во время тренировочного полета и рухнул в море примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома военной базы на острове Ки-Уэст. Оба пилота погибли.