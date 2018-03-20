2018-03-21T00:08:28+03:00
В мире

В Британии разбился самолет Королевских ВВС, один человек погиб

Крушение произошло в Уэльсе, причины аварии выясняются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Над местом падения самолета виден дымНад местом падения самолета виден дымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 20 марта, в Великобритании потерпел крушение самолет Hawk Королевских Военно-воздушных сил, передает агентство Reuters.

Воздушное судно, принадлежавшее пилотажной группе «Красные стрелы» (Red Arrows) упало и загорелось в долине Уэльса, недалеко от железной дороги. Командование части сообщило, что на его борту было два человека. Инженер погиб, а пилот получил не опасные для жизни травмы, его доставили в больницу.

Причины аварии предстоит выяснить специальной комиссии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе у берегов Флориды разбился американский истребитель-бомбардировщик ВМС США F/A-18 Super Hornet. Он загорелся в воздухе во время тренировочного полета и рухнул в море примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома военной базы на острове Ки-Уэст. Оба пилота погибли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд отказал Трампу в иммунитете по делу о сексуальных домогательствах
Самолет с высланными из Британии российскими дипломатами прибыл в Москву
Путин получил почти 85% избирательских голосов за рубежом
Генсек ООН намерен поздравить Путина с победой на выборах в письме
Посольство РФ в Великобритании: российские дипломаты покинули Лондон
Украина арестовала активы "Газпрома" на сумму $3,8 млн
В Совфеде приветствовали желание Трампа встретится с Путиным
Стивена Хокинга похоронят рядом с могилами Ньютона и Дарвина
Ученик, открывший стрельбу в школе Мэриленда, скончался
Украинским депутатам запретили проносить оружие в здание парламента
МИД РФ обсудит с послами иностранных государств дело Скрипаля
Трамп не исключил скорой встречи с Путиным
Власти Германии выбрали место для нового командного центра НАТО
ФАС возбудила дело против московского аэропорта Домодедово
Греф ожидает в 2018 году новых рекордов на рынке ипотеки
Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Барабанщик группы Beatles Ринго Старр стал рыцарем Британской империи
Высланные из Британии российские дипломаты вылетели в Москву
В Москве вторник стал самым теплым днем с начала года
В ходе перестрелки в школе Мэриленда пострадали три подростка
Савченко рассказала о планах Киева по ее ликвидации
В Госдуме хотят увеличить максимально допустимую скорость на дорогах
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Вице-спикер Украины назвала Россию "психически больной страной"