2018-03-21T00:43:29+03:00
Экономика

США могут ввести санкции против компаний, работающих над «Северным потоком – 2»

Об этом предупредили в американском госдепартаменте
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер НауэртНачальник пресс-службы Госдепартамента Хезер НауэртФото: REUTERS
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Зарубежные компании, работающие с Россией над проектом строительства нового газопровода «Северный поток – 2» попадают под действие закона «О противодействии противникам Америки», то есть – Соединенные Штаты могут ввести против них санкции. Об этом сообщила на брифинге во вторник официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Отвечая на вопросы журналистов, она подчеркнула, что Вашингтон не собирается раскрывать свои планы по поводу возможных ограничений. Дескать, госдеп и так «потратил много времени» на то, чтобы объяснить своим союзникам, партнерам и другим странам последствия подписанного президентом Трампом в августе закона и как их можно избежать.

«Мы, как правительство Соединенных Штатов, выступаем против проекта «Северный поток - 2». Мы считаем, что проект «Северный поток - 2» подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», - приводит слова Хезер Науэрт ТАСС.

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