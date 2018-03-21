Украина рассказала, куда ушли взысканные с «Газпрома» $3,8 миллиона

СЕГОДНЯ 01:41 2018-03-21T02:34:31+03:00

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Все арестованные Киевом активы российской компании «Газпром» ушли в государственный бюджет Украины. Об этом сообщил журналистам глава украинского Минюста Павел Петренко, отметив, что его ведомство приложит максимальные усилия, чтобы «заставить Россию выплатить до копейки все долги».

«Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с «Газпрома» ещё шесть миллиардов долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета», - приводит его слова «Укринформ».

Петренко добавил, что «мы уже взыскали часть средств – всё, что было у «Газпрома» на территории Украины, – было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет».

«Это свыше 100 миллионов гривен (примерно 3,8 миллиона долларов), которые уже попали в украинский бюджет», - уточнил он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале марта Киев начал опись и арест имущества «Газпрома», которое находится на украинской территории, а премьер страны Владимир Гройсман объявил о намерении арестовать активы российского холдинга «по всему миру».