Боевики обстреляли рынок под Дамаском, погибли 37 человек

СЕГОДНЯ 02:04 2018-03-21T02:19:26+03:00

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Боевики возобновили обстрелы окрестностей Дамаска, в общей сложности жертвами их атаки стали 42 мирных жителя провинции: 37 человек погибли при обстреле рынка, еще пятеро были убиты в районе Маззе.

Об этом на брифинге во вторник, 20 марта, рассказал начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В 18.15 боевиками из населенного пункта Айн-Терма был совершен ракетный удар по рынку Кашкуй района Джарамана провинции Дамаск. В результате атаки погибли 37 человек, еще 35 получили ранения различной степени тяжести. Также были совершены два минометных обстрела района Маззе провинции Дамаск. Погибли пять мирных жителей, двое ранены», - сообщил он.

Юрий Евтушенко отметил, что в некоторых районах Сирии «еще отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий», однако в целом обстановка в стране продолжает стабилизироваться, передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник не было зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов Дамаска и его пригородов – впервые за три недели.